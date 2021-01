Kultuuri- ja spordivaldkonna aasta noor Andri Võsokovski on silma paistnud aktiivse, entusiastliku ning tahtejõulise kogukonna edendajana. Tema eestvedamisel on korraldatud näiteks kogukonnafestivale ning väljasõite ja õpitubasid kogukonna noortele. Lisaks on ta Räpina vallavolikogu liige ning õpetaja Mooste mõisakoolis.