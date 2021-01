Lepingus on kirjeldatud Euroopa kultuuripealinna regionaalse programmi loomise, turundamise ja rahastamise aluspõhimõtted ning see käivitab Euroopa kultuuripealinna põhjaliku ettevalmistamise ja elluviimise Lõuna-Eestis.

Otepää vallavanem Jaanus Barkala sõnas lepet kommenteerides, et vastavalt kokkuleppele saab Otepää vald vähemalt sama suures summas või rohkem raha tagasi kui ise panustab. “Tagasisaadav raha panustatakse kultuuripealinna sündmuste läbiviimiseks Otepääl. Toimuvad sündmused otsustatakse valla ja kultuuripealinna toimkonna koostöös arvestades valla eelistusi. Otepää vald osaleb rõõmu ja uhkusega ühistegevustes, mis toimuvad kultuuripealinn Tartu raames,” märkis Jaanus Barkala. „Pühajärve ääres on loometööd teinud ja seda kaunist järve oma loomingus kajastanud terve hulk eesti kirjanikke ja kunstnikke – Friedrich Kuhlbars, Otto Grosschmidt, Ado Grenzstein jpt ning kunstnikest Karl Maibach, Konrad Mägi, Roman Espenberg, J.Uiga jpt. Siin loodi kuulus kirjanduslik Siuru rühmitus. Pühajärv on olnud ja on edaspidigi see jõud ja vägi, millest loomeinimesed oma väge on ammutanud ja mis aitab ka kultuuripealinna tegemistele kaasa,“ lisas Jaanus Barkala.