Ametist ilma jääv Valga haigla juht kaalub taas tegevarstiks hakkamist

Hiljuti selgus, et Valga haigla juhataja Margus Ulst pöördus Tartu Rotary klubi poole pakkumisega, et osa tema juhitavasse haiglasse saabunud vaktsiinidoosidest võiks väljaspool riikliku vaktsineerimiskava ette nähtud järjekorda kasutada eakate klubiliikmete kaitsesüstimiseks. Ulst on ise sama klubi liige. Ulst saatis e-kirja esialgu Tartu Rotary presidendi Tõnu Loogile, kes selle hiljem klubi meililisti edastas.

Valga haigla nõukogu esimehe Marek Seeri sõnul arutas nõukogu põhjalikult nii Valga haigla COVID-19 vaktsineerimise korraldamist kui ka Margus Ulsti tegutsemist seoses vaktsineerimisega. «Arvestades, et tervishoiusektor peab juba aasta aega lahendama ülemaailmsest pandeemiast tingitud kriisi ning et COVID-19 vaktsineerimine on lootus tervishoiusüsteemi kurnatuse lõpetamiseks, ei saa nõukogu aktsepteerida tekkinud olukorda, mil Valga haigla juhi tegevus on väljunud riiklikul tasandil kokku lepitud piiridest,» ütles Seer.