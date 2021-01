Jääkaardirakendus annab ülevaate, kus asuvad kodule kõige lähemad uisuplatsid ning missugune on olukord siseveekogude jääl. „Kuna viimased nädalad on pakkunud nii krõbedaid külmakraade kui ka sulatavaid soojakraade, on jääolud Eesti eri paigus väga erinevad. On piirkondi, kus jääkaane paksus on üle kümne sentimeetri, kuid on ka paiku, kus jää on märksa õhem. Selleks, et inimestel oleks ohutu uisutada ja talvest rõõmu tunda, on kutselised ja vabatahtlikud päästjad loonud üle kogu Eesti kümneid uisuplatse,“ ütles Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala.