Enamik Meremäe hooldekodu kliente viidi nakatumise tõttu haiglasse

Setomaa hooldekodu juht Merju Viskar lausus, et suurema osa klientide haiglasse transportimise tõi kaasa Meremäe maja erandlik olukord, kuna asutus paikneb kortermajas. «Kõik kliendid on kokkupuutes olnud. Ei saa luua puhast ja musta ala. Hapnikunäitajad on eakal inimesel madalad ja võivad hetkega halveneda. Seepärast viidi pea kõik haiglasse järelevalve alla.»