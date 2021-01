Spordi-ja kultuuripreemiate kandidaatide seas on ka lõunaeestlased

Tänavustele riiklikele spordipreemiatele esitati 30 kandidaati

Riiklik spordi elutööpreemia määratakse kahele isikule, kelle aastatepikkune panus Eesti sporti on pälvinud avalikkuse kõrge hinnangu ning kelle elutöö on olnud eeskujuks noorele põlvkonnale. Kummagi elutööpreemia suurus on 40 000 eurot. Elutööpreemia kandidaatideks esitati: