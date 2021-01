Tööstusalade arendamiseks on omavalitsustele uuringus välja pakutud võimalikud toetusmeetmeid. „Ettepanek on anda alade arenduseks sobivad riigimaad kiirendatud korras üle omavalitsustele, toetada taristu tänapäevastamist, väljaarendamist ja muud. Koostööprojektide rahastamiseks saab kasutada nii olemasolevaid kui lähiajal käivituvaid toetusmeetmeid maakonna arengueesmärkide saavutamiseks,“ ütles Jaak Aab. Tema sõnul tõi uuring selles osas välja ka parimad praktikad. „Tubliks näiteks on Võrukivi arendus, kus Võru linn koos ettevõtjaga on välja arendanud vajaliku taristu ja hetkel on tööstusala krundid ka kasutuses. Samuti on edulooks Kobela, kus Antsla vald andis arenduseks vajaliku maa ja tänaseks on tööstusalal tegutsemas juba mitu uut asukat.“