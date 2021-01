Veganitoidud on jõudnud ka Suure Munamäe jalamile

Restorani perenaine Helina Viik ütles, et see sobitub nende eesmärgiga pakkuda kohalikust toorainest roogasid.

«Taimsete valikute» programmijuht Anu Tensing avaldas rõõmu, et programmiga liituvad söögikohad ka väljaspool suuremaid linnasid. «Veganlus ei ole enam ammu nišš, vaid veganivalikuid oodatakse praegu juba igas Eesti nurgas. Veganitooted ei ole võõrad enam kellelegi: taimsed piimad on olemas ka väikeste maapoodide riiulitel ning väga paljudes kohvikutes ja restoranides. Ääretult tore on näha, et taimset toitu soovivad kliendid saavad muretult kõhu täis üha rohkemates söögikohtades üle Eesti,» sõnas Tensing.