Kuldar Leis: suunan meelsasti, aga otsustavad asjaosalised

«Elukoht on küll Põlvas, aga palju tegemist on ka Võrus, Valgas ja Tartus. Olen ka keskmisest rohkem sõna võtnud – kas avalikel üritustel või siis artiklites ja teleintervjuudes. Tuntust on ilmselt toonud seegi, et mind on palju kutsutud kaasa mõtlema tulevikuteemadel: kuidas piirkonda või kogu Eestit paremaks teha. Olen proovinud sel juhul oma seisukohta mitte väga jõuliselt peale suruda, vaid leida täiendavaid nüansse, mis tulemusele kasuks võiks olla. Heameelega suunan, aga otsustada võiksid need, kes teemaga rohkem seotud ja edasi tegelevad,» märkis ta.