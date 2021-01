Lõunaeestlaste missioon on maailmale öelda, et tarbimispidu lõppeb praegusel kursil jätkates kiiremini kui arvatagi oskame, ütleb muusik Mari Kalkun. FOTO: Arved Breidaks

Mari Kalkuni mullu ilmunud beežikaskuldse ümbrisega «Õunaaia album» on ei midagi vähemat kui ülemlaul elule kaoses, mis meid on ümbritsenud. Ülevus, millega Mari oma lugudes inimeseks olemisest laulab, toob tundlikumal inimesel kananaha ihule, mistap pole ime, et ta Lõuna-Eestis kümne mõjukama inimese hulka on tõusnud.