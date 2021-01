Eesti medalilootus kannab sünnilinna südames

Hääletusel Lõuna-Eesti mõjukate seas kaheksandaks ja ühtlasi Valgamaa mõjukaimaks valitud Kirt elab küll Tallinnas, kuid peab Tõrvat siiski südamelähedasemaks ning käib seal tavaliselt üle kahe nädala. «Nüüd jäi korra natukene pikem paus sisse, aga üritan seda parandada. Tõrva on mulle väga oluline koht. Ei nimetakski seda ainult sünnilinnaks, vaid linnaks, kus tegutsen tänaseni.»

Spordiinimeste seas paigutus Kirt kindlalt esimeseks ning tema sihid on selle väärilised ka käimasoleval aastal. Aasta põhisündmuseks peab ta Tokyo olümpiamänge, mis algavad praeguste plaanide kohaselt 23. juulil ning kestavad 8. augustini. Samas kinnitas ta, et vormis tuleb olla terve hooaja vältel. «Vaja on näidata stabiilselt häid tulemusi,» rõhutas ta.