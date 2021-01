Võru haigla juht mäletab eelmisest keerulisemaidki aastaid

Eelmisel aastal sattusid koroonaepideemia tõttu senisest suurema tähelepanu alla ka haiglate juhid. Samas tõdes Lõuna-Eesti haigla juht Arvi Vask, et pika karjääri jooksul on tal olnud raskemaidki aegu. Põlva haigla juht Margot Bergmann tunnistas, et pingetega kaasnesid magamata ööd, Valga haigla juht Margus Ulst aga lausus, et kevadel oli olukord praegusest parem.