Põlva aukodanikuks saab Anne Vasarik

Aasta tegu on Mari ja Mikk Jürjensi muusikafilm «Õhtust hommikuni. Põlvas.». Vallavanem Georg Pelisaare põhjendusel on kinodes ja ETVs näidatud filmiga toodud Põlvale piisavalt tuntust ning peatselt on seda võimalik näha ka rahvusvahelisel publikul.