Võrru plaanitud maja pannakse püsti hoopis Harjumaal

«Inimesed on olnud moodulitest kokku pandava ridaelamu suhtes skeptilised,» lausus Roosi ja Karja tänava elamupiirkonna arendaja Helin Pächter. «On kaheldud, kuidas saab maja täisvalmiduses kohale tuua ja paigaldada nii, et eelnevalt on tehtud kõik sise- ja välisviimistlustööd ning paigaldatud ka sanitaartehnika.»

Nii pannakse Võrru plaanitud maja Pächteri sõnul lähiajal üles hoopis Tallinna külje all Harjumaal. Seal on nõudlus suurem ja hinnatase oluliselt kõrgem, seetõttu on müüjal kasulikum see sinna viia.