Ja nüüd, nagu statistikat lugedes ja uuringute kokkuvõtteid kuulates-vaadates näha on, saab jätkuvalt öelda, et koroonaviiruse põhjustatud olukord on tõsine. Nakatumiste kasv on suurenenud nooremate inimeste, laste hulgas. Nagu eksperdid on öelnud, on see osalt selgitatav kontaktõppe jätkumisega koolides pärast jõuluvaheaega. Haigestuvad kooli-, aga ka lasteaiaealised, õpetajad, personal. Sealt edasi on see kaasa toonud ka lähikontaktsete arvu kasvu. Nii et jälle algab kõik, algab uuesti.