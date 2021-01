Esmalt tahaks elektrit tagasi, aga enamikus pistikutes puhub tuul. On ahvid, jälle on nad elektri ära võtnud! Õnneks on õues külm, saab sügavkülmast toidu terrassile viia. Samas tuleb paluda taevaisa, et õues väga külmaks ei läheks, muidu külmuvad tualetis torud ära – on ju see ruum elektrikütte peal.

Nüüd lastakse avalikult, silma pilgutamata, kahtlustuse saanud erakonnal valitsuses osaleda. Rõõmsal näol tegid kaks daami selgeks, et no ei ole muud võimalust ja ega kõik siis pätid ole. Kurb on vaadata kuidas moodustati Eestile valitsus, mille üks osapool on kriminaalkuritegudes süüdi mõistetud ning uuesti korruptsioonivõrku sattunud.

Kõige kummalisem oli, et üks patune, kes on uurimise all, oli kõige suurem valitsuse moodustaja ja eestkõneleja. Mitmel korral on ta küll rõõmsal naerunäol rääkinud, et korruptsioon on paha-paha ja me teeme kõik, et midagi sellist enam ei juhtuks ning ka partner noogutab ja kiidab takka, et jaa-jaa, korruptsioon on paha. Tule taevas appi! Vastik, vastik, vastik! Nende jutt kõlab tuttavalt, tuleks nagu kordusena vana plaadi pealt, kuid millegipärast nende teod on risti vastupidi jutule.