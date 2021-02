Igaüks saab osaleda aasta keeleteo valimisel

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna märkis, et tegemist on konkursi 15-aastase ajaloo kõige aktiivsema võistlusega. „On väga rõõmustav, et 2020. aasta keeletegusid on märgatud ja esile tõstetud,“ ütles ta. „Ühtlasi näitab see, et piiranguterohke aasta ei seadnud piiranguid eesti keele arendamisele, pigem pakkus keele kasutamiseks, õppimiseks, õpetamiseks ja uurimiseks uusi ruume ning võimalusi,“ lisas minister.