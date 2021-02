Lähipäevade ilm tuleb talviselt miinuskraadidega

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Sajab lund, hommikuks sadu mitmel pool lakkab. Puhub kagu- ja lõunatuul, külma on 2-8, kohati 11 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ning kohati sajab kerget lund. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s, külma on 1-6 kraadi.

Neljapäeva öösel on peamiselt pilves ilm. Puhub põhja- ja loodetuul 3-9, Virumaa rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Külma on 4-9 kraadi. Päeval on pilves ja olulise sajuta ilm. Puhub põhja- ja loodetuul 2-7, m/s, külma on 4-9 kraadi.

Reede öösel on ilves ilm ja kohati sajab kerget lund. Puhub põhjakaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 m/s. Külma on 4-9, kohati 12 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab kerget lund. Puhub põhjakaare tuul 2-7 m/s, külma on 4-9 kraadi.

Õhtul ja öösel segab liiklust lume- ja lörtsisadu