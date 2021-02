Kaubikuga möödasõitu sooritanu kaotas sõiduki üle kontrolli

Avariipaigas töötanud Kagu jaoskonna patrullpolitseinik Omar Kaljuvee rääkis, et teeolud avariipaigas olid talvised – sõidutee oli libe ning lumine. Seetõttu tuletas ta juhtidele meelde, et maanteedele suundudes tuleb sõiduks võtta aega.

„Kehvades oludes on maanteel ohtlik suurimat lubatud kiirust taga ajada. Sõitke rahulikult, pikivahet hoides ja möödasõite vältides, sest tee võib olla libe ja nähtavus piiratud. Auto juhtimine on tegevus, mis nõuab igal sekundil juhi kogu tähelepanu. Samamoodi tähtis on teele asudes puhtaks teha oma auto esiklaas ning jääst puhastada ka kojamehed, sest tankiluugist piilumine kuidagi turvalisusele kaasa ei aita," lisas ta.