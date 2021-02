Nedsaja Küla Bänd avaldas veebruari alguses uue singli “Seda veel ei tea” koos ajaloohõngulise muusikavideoga. Lugu on inspiratsiooni saanud Hiina mõistujutust, mis kannab sõnumit, et kunagi ei maksa elus võtta ennatlikku seisukohta selle osas, mis on halb või mis on hea.