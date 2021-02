Hans Saarniit: lõbusõit ei saa tulla teiste ohutuse ega vara arvelt

Nii nagu kõikide mootorsõidukite juhid, peavad ka saanijuhid olema tähelepanelikud ja kained, kasutama kaitsevarustust ja neil peab olema juhtimisõigus. Samuti peavad nad arvestama teiste inimestega ja kinni pidama liiklusseadusest. Kokkuvõttes tegema omalt poolt kõik selleks, et sõit ei lõppeks traagiliselt. Aeg-ajalt tuleb ette ka seda, et maastikusõidukitega tehakse nii kõva lärmi, et see häirib naabreid.

Selleks, et seadusele vilistavad saanijuhid vastutusele võtta saaks, tuleb eramaal sõitvast, varalist kahju või muid ebamugavusi tekitavast saanist politseile võimalikult kiiresti teada anda. Kiiresti reageerides on võimalik rikkujad tabada juba kohapeal. Suureks abiks rikkujate tuvastamisel on seegi, kui pealtnägijad jätavad meelde mootorsaani registreerimisnumbri ja muud tundemärgid.

Lisaks sõidutrajektoori valikule tuleb igal juhil olla hoolas ja enne sõiduki juhtimist endale selgeks teha, kus ja millistel tingimustel tohib üldse maastikusõidukit juhtida.

Nii näiteks õnnestus politseinikel hiljuti kohalike vihjete peale väike seltskond saanisõitjaid tabada sõitmast mööda sõiduteed parkla suunas, kuhu nad emotsioonide vahetamiseks kogunemas olid. Kontrollimisel ilmnes, et meeste sõiduvahendid olid kõigele muule lisaks ka registreerimata, mistõttu said nad kutse tulla politseijaoskonda selgitusi andma.

Maastikusõidukite juhte võetakse vastutusele vastavalt sellele, milline on rikkumine. Liiklusseadus näeb ette, et maastikusõidukiga võib liigelda maastikul või seda parkida üksnes maaomaniku või -valdaja loal. Sõiduk peab olema kantud registrisse. Juht peab olema kaine ja juhtimisõigusega. Sõidu ajal peab tal olema peas motokiiver. Kuivõrd maastikusõidukil liikudes ei kaitse inimest mitte ükski kest, on just kiiver see, mille arvelt järeleandmisi teha ei saa.

Ranna ja kalda piiranguvööndis võib maastikusõidukiga sõita ning parkida looduskaitseseaduses sätestatud korras. Maastikusõidukiga ei tohi sõita aga teel, välja arvatud jõgede, teede ja muude takistuste ületamiskohtades ning lumega kaetud teel, mis ei ole mootorsõidukitele ajutiselt läbitav. Sõita tohib ka teel, kus seda lubab sellekohane liikluskorraldusvahend.