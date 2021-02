«Praegu veab üks põllumajandusettevõte selle siit tasuta minema,» rääkis ASi Võru Vesi juhatuse liige Juri Gotmans. «Neil on keskkonnaameti luba, nad on jäätmekäitlejad ja aruandekohuslased, kuhu ja millistes kogustes seda pannakse. Meie soov on jõuda nii kaugele, et praegusest jäätmest saaks kõigile kättesaadav toode.»