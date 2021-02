Kuutsemäelgi on avatud kõik nõlvad ning suusakeskus töötab täistuuridel. FOTO: Arvo Meeks

Mõnusad talveilmad on andnud siseturismile tõuke, leevendades Lõuna-Eesti turismiettevõtjate koroonaaega. Näiteks Otepää lähedal asuv Kuutsemäe puhkekeskus on pidanud talispordihuviliste arvu isegi piirama, Võru Kubija hotelli-loodusspaa täitumus on aga 60 protsenti.