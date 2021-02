Rändnäitus kutsub võrulasi märkama oma linnaruumi

Näitusega on kaasas praktiline kompass-ketas, mis annab kohalikele lihtsa raamistiku oma kodukoha avaliku ruumi kvaliteedi hindamiseks ja ruumiteemaliste arutelude pidamiseks. „Meie eesmärk on, et kogukondades algaksid või jätkuksid heaolu loova elukeskkonna teemalised arutelud, mõttetalgud, ruumieksperimendid, algatused. Loodame, et näitus aitab kohalikel märgata oma linna uue nurga alt, näha seda potentsiaali," sõnas Eesti Koostöö Kogu juht Kairi Tilga.