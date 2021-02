Meeste 60 meetris tui aga võitjaks valgalane Tanel Visnap ajaga 6,87. Nagu ütles Visnapi treener Raimond Luts, on tegu uue Valgamaa rekordiga. "Taneli start polnud kõige parem, finiš samuti mitte, aga üldjoontes oli jooks väga hea. Kuna Taneli tänavune põhieesmärk on tänavune kurtide olümpia, oli selline tulemus, väga hea märk, et ta võib seal edukalt esineda."