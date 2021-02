2.-10. veebruarini on Meremäe kool ja Värska muusikakooli tegevus Meremäel distantsõppel, töötajad ja lapsed on suunatud eneseisolatsiooni. Distantsõppes osalemine on õpilastele kohustuslik. Õppetöö korralduse osas annab kool informatsiooni e-päeviku (Stuudiumi) kaudu.

Viiruse edasise leviku tõkestamiseks on väga tähtis ja oluline, et kõik inimesed püsiksid eneseisolatsiooni perioodil kodus ega liiguks ringi rahvarohketes kohtades, sh ei võtaks osa huvihariduse või huvitegevuse tegevustest või muudest ühistegevustest. Samuti on oluline, et eneseisolatsiooni suunatud inimesed, isegi kui nad terved on, ei puutuks sel ajal kokku riskigruppi kuuluvate vanemaealiste ja kroonilisi haigusi põdevate pereliikmete ning lähisugulastega, sest COVID-19 nakkushaiguse maksimaalne peiteperiood on 14 päeva alates lähikontaktist.