„Leidsime, et meil on ühised väärtused. Toetame mitmeid aktiivseid spordiklubisid, panustades üheskoos noorte liikumisharrastustesse ning sportlike eeskujude kasvatamisse,“ kommenteeris Terminal Oil juhatuse liige Raido Raudsepp.

Võru FC Helios tegevjuht Jaanus Vislapuu aga lausus: „Meil on hea meel, et saame Terminaliga koostööd teha. Loodame, et meie kogukond kasutab edaspidi linna kaasaegseima ja uusima tankla teenuseid ning suudame nii olla Terminaliga teineteisele vastastikku kasulikud. Win-win on alati positiivne situatsioon ning usun, et hea koostöö annab mõlemale tuult tiibadesse, jõudmaks kaugemate ja kõrgemate eesmärkideni.“