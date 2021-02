Danpowerist saab Võru Võrkpalliklubi peasponsor

„Võru võrkpallil on pikk ja väärikas ajalugu, mille kestel on nii siinsed naiskonnad kui meeskonnad näidanud Eesti tasemel korduvalt väga head mängu. Paljud meie võrkpallurid on jõudnud Eesti koondise ridadesse. Soovime, et võrkpall oleks Võrumaal jätkuvalt väärtustatud ja areneks spordialana tulevikus veelgi edasi,“ ütles Danpower Eesti ASi müügi- ja kliendisuhete juht Maire Udras.

"Danpoweri Saksamaa emafirma jaoks on väga oluline see, et nende tütarfirmad erinevates riikides panustaksid ka kohalikku kogukonda. „Nagu öeldud, on võrkpall Võrus väga populaarne spordiala, mis paneb südame põksuma paljudel inimestel,“ lisas ta.

Esimeses järgus aitas Danpower koos Võru linnavalitsusega korda teha Võru Spordikooli seina, mis muudab võrkpalliklubi koduväljaku esinduslikumaks. Lisaks reklaamile toetab Danpower võrkpalliklubi ka rahaliselt. Koostööleping on sõlmitud tähtajatult.

Võru abilinnapea Sixten Sild ütles, et ühe väikelinna võrkpalliklubi saab olla edukas ainult oma kogukonna ühisel toel, millesse annavad oma panuse klubiliikmed, omavalitsus ja ettevõtjad. „Seetõttu tervitame Danpoweri otsust asuda Võru võrkpalliklubi sponsoriks. Ühest küljest annab see täiendava arengutõuke meie võrkpalluritele ja teisest küljest tõendab linnavalitsusele veelkord, et Danpower Eesti on kogukonnast hooliv ja vastutustundlik partner."

Võru Võrkpalliklubi juhatuse liige, naiste võistkonna treener Raivo Jeenas tõi välja, et koostööleping Danpoweriga annab klubile kindlama tunde tulevikuks. „Leping võimaldab tõsta võistkondade spordimeisterlikkust, paremini läbi viia laagreid ja igapäevast treeningtööd. Samuti muretseda kvaliteetsemat spordivarustust ning pöörata rohkem tähelepanu taastumisele vigastustest ja treeningutest. Firma selline leping näitab suhtumist saavutusspordiga tegelevatesse noortesse,“ kiitis ta.

Danpower Eesti AS opereerib Võru ja Puiga kaugküttesüsteemi, kuhu on alates 2012. aastast investeerinud rohkem 7 miljonit eurot. Danpower avas 2013. aastal Võrus saksakeelse klienditeeninduskeskuse, mille töötajad teenindavad kirjalikult ja telefoni teel kontserni omaniku Enercity Saksamaal asuvaid kliente. Lisaks otsib Danpower Eestis taastuvenergia projekte, kuhu on valmis investeerima kuni 100 miljonit eurot.