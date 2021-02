Värska sai oma esimese pakiautomaadi

„Uute pakiautomaatidega oleme võtnud eesmärgiks tulla inimestele võimalikult lähedale ja otsisime ekstra asukohti ja kuulasime klientide tagasisidet, et millistes asukohtades sooviti kindlasti uut või siis täitsa esimest pakiautomaati näha,“ selgitas DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss. „Meil on väga hea meel, et saame nüüd oma võrgustikku oluliselt tihendada ka Lõuna-Eestis. Loodame, et kliendid võtavad pakiautomaadid hästi vastu.“