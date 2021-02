Õpetajate hulgas algab vaktsineerimine juba veebruaris

«Mul ei ole sellist informatsiooni, kui paljud õpetajad reaalselt on nõus, kui seda võimalust neile pakutakse,» vastas haridus- ja teadusminister Liina Kersna Postimehe küsimusele.

Kuna avaliku arvamuse uuringute järgi on Eestis 63 protsenti elanikkonnast vaktsineerimisega nõus, eeldab Kersna, et õpetajate puhul on see protsent kõrgem. Samuti on õpetajate esindusorganisatsioonid jõuliselt võidelnud selle eest, et õpetajatel tekiks võimalikult vara õigus vaktsiinile.

Kui haiglates on mõned meedikud otsustanud, et soovivad end vaktsineerida ühe kindla vaktsiiniga, siis Kersna sõnul ta õpetajate koha pealt ei hakkaks spekuleerima, kas ka õpetajad võivad valivad olla. «Valitsuses otsustasime nii, et täpse vaktsineerimise kava eesliinitöötajatel paneb paika sotsiaalministeeriumi all olev ekspertkomisjon. Ma tõesti usaldan neid, nad kindlasti teevad tõenduspõhiseid otsuseid.»

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik selgitas Postimehele, et kuna Eesti immunoprofülaktika ekspertkomisjon andis soovituse manustada AstraZeneca koroonavaktsiini alla 70-aastastele inimestele, siis hakatakse eesliinitöötajaid ja liikumisraskusega inimesi just AstraZenecaga vaktsineerima.

«Me käsitleme kogu eesliini, kuhu kuuluvad ka politseinikud ja päästjad,» vastas Kiik küsimusele, kas pärast haridustöötajaid saavad koroonavaktsiini politsienikud ja tuletõrjujad.

Kui esialgselt lubas AstraZeneca, et järgmise nädala algul jõuab Eestisse ligi 14 000 vaktsiinidoosi, siis nüüd jõuab kõigest 7200. Veebruarikuu jooksul ilmselt tuleb kokku 40 000 vaktsiinidoosi. Märtsikuu alguseks oodatakse 35 000 doosi.