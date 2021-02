Kehakultuuri ja spordi valdkonnas sai peapreemia Eesti edukaim krossisõitja Tanel Leok, kes karjääri jooksul osales 530 MM-etapil, saades kolm etapivõitu ja võistles rekordilised 19 korda meeskondlikel maailmameistrivõistlustel. Tänu tema innustusele on Eestis kasvanud uus põlvkond noori krossisõitjaid.

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia sai Jana Huul, kes on galeristi ja kuraatorina üle kümne aasta täitnud olulist rolli Võru ja Lõuna-Eesti professionaalse näitusetegevuse arendamisel. Ta on Eesti näitusepilti toonud Võru Linnagalerii ja Vana-Võromaa Kultuurikoja ning algatanud Liiva-ATE kunstikorruse, mis on oluliselt rikastanud Võru linna kunstipilti. Tänavu käivitas ta kõiki neid institutsioone ühendava Võru kunstielu eneseteadlikkust põlistava sündmuste sarja.