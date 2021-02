Kontsert toob Võrru Vahemere hõngu

Muu hulgas kõlab ka üks maailmaesiettekanne. See on J. J. Restrepo «Suite del Mediterráneo» (Vahemere süit). Teos on inspireeritud rahvajuttudest, mis pajatavad Hispaanias sajandite jooksul toimunud eri kultuuride sulandumisest, millel on selle maa kunstile ja muusikale olnud suur mõju.