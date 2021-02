Peale paar aastat tagasi avatud Maksimarketi on ühistul linnas Edu Konsum, mis jääb kesklinnas asuvast Toiduaidast poole kilomeetri kaugusele. «Ei olnud mõistusepärane, et sarnase kontseptsioonidega kauplused asuvad 500-meetrise vahemaa taga ja on seejuures sama omaniku käes,» rääkis Anderson.