Vikipeedia valis uue sõbra

Soome-ugri festival ehk FUFF on Csüllögi eestvedamisel Eestis toimuv lühifilmifestival. Eesmärk on tekitada huvi soome-ugri mängu- ja eksperimentaalfilmide vastu, näidatavate linateoste autorid on soome-ugri filmitegijad või filmid käsitlevad soome-ugri teemasid.