Kaupo Kutsar, talupidaja, poliitik

«Olen osalenud kaks aastat lumelükkamise hankes, lükkan lumest lahti üht piirkonda. Eelmisel aastal ei saanud kordagi sahka ette panna, aga sel aastal olen seda piirkonda juba viis korda puhtaks lükanud. Lapselapsed on saanud järve peal uisutada, ka suusatamisi on olnud. Õhtul lumevalgel on ilus.