Forelli järelkasvul on läinud Eestis raskemaks

Jõudsite oma teadustöös järeldusele, et paljude eestlaste lemmikkala forelli tulevik on meie vetes ohtu sattunud. Kes või mis forelli ohustab?

Uurisime Eestis laialt levinud lõhilaste parasiidi, limaeoslase T. bryosalmonae põhjustatud vohava neeruhaiguse kulgu kevadel koorunud forelli ja lõhe noorkaladel. Selgus, et forellil areneb haigus palju tõsisemalt kui lõhel. Siiski ei saa üldistada, et forelli tulevik Eesti jõgedes ja ojades oleks otseselt parasiidi tõttu ohus. Küll on mõnes inimtegevuse tõttu tugevalt muudetud jões ja ojas olukord, kus soojad suved koos parasiidi tekitatud neeruhaigusega põhjustavad forelli noorjärkude kõrget suremust.