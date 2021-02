Auväärses eas naine on kogenud pika elu jooksul nii mõndagi. Näiteks nägi ta Teise maailmasõja ajal alla kukkunud sõjalennukit ning sedagi, kuidas sissetungijad naaberküla maha põletasid.

Kuigi koletud sündmused jäävad meelde igaveseks, on vanaproua kõrges eas vitaalne ja jutukas ning elab oma majas koos tütrepojaga. Tütar ja tütretütar perega käivad Põlvast sageli külas. «Mul on väga hea elu,» nentis proua. Kuigi kõrge iga piire seab, ei loobu ta tegutsemast. Enda sõnul tahtis Olly veel eelmise aasta suvel rattagagi sõitma minna, kuid tütrepoeg lasi ratta tagumise kummi tühjaks ning täis enam ei pumbanud. Selle taga oli muidugi mure vanaema tervise pärast, sest rattateed ristuvad vahepeal autoteega ning autoliikluski võib väikelinnas suvel päris tihe olla. «Ütlesin talle küll, et ainult kõnnitee peal sõidan, aga ta ei uskunud,» täpsustas Kodusaar.