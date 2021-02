Otepääle tuleb munitsipaalüürimaja

Investeeringud valla teedele ja tänavatele 441 800 eurot. Investeeringute toel on plaanis remontida valla teid ja tänavaid, rajada keskkonnaministeeriumi toel jäätmemajad, ehitada munitsipaal-üürimaja, arendada Pühajärve rannaparki ja ehitada Otepää turuhoone. Plaanis on veel Nõuni kultuurimaja renoveerimine, Puka kultuurimaja küttesüsteemi remont, Puka noortekeskuse ruumide renoveerimine ja välijõusaali rajamine. Jätkub Puka koolimaja ehitus ja teiste valla koolide renoveerimine. Plaanis on veel erihoolekande teenusmaja ja hooldekodu ehitus Otepää linna.

Eelarve kogumaht on 16 miljonit eurot, sellest 9,4 miljonit on ette nähtud põhitegevuse kuludele. Eelarve tuludeks on prognoositud 9 829 011 eurot.

Kõige suurem osa eelarves on haridusel – hariduskulud moodustavad 59% põhitegevuse kuludest. Hariduskulud suurenevad 3%. 61% hariduse eelarvest rahastab omavalitsus ja riigilt saadakse 39%. Otepää valla haridusasutustes käib 1 058 last, nendest üldhariduskoolides 685 ja koolieelsetes lasteasutustes 273 last.

Järgmine suurem kuluartikkel on sotsiaalne kaitse ehk toetused, mis moodustab eelarvest 11%.

Otepää vallavolikogu esimees Rein Pullerts, kes on ka volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni ees, ütles, et selle aasta eelarvet iseloomustab ääretu konservatiivsus. „Konservatiivsus on põhjustatud Covid-19 viiruspuhangust, kuna keegi ei julge ennustadagi millal ja millega see kriis lõpeb,“ lausus ta.