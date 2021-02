Kaheksast TORE-tiitlist neli tulid Lõuna-Eestisse

Aasta TORE juhendajad Triinu Jänes ja Maarja Seemen toimetavad Tõrva gümnaasiumis.

Mõlema arvates aitab TORE metoodika ennetada probleeme.

Sotsiaalpedagoog Triinu Jänes tõdes, et torekad on tema taustajõud. "Lahe on jälgida, kuidas noored meie ringis avanevad ning kasvavad. TORE noortest on tugi, kui kooli tulevad uued õpilased - nemad julgevad minna ligi, rääkida ja suhelda. Torekatest õhkub soojust ja armastust, mis levib üle kogu kooli. TORE ringis saame olla need, kes oleme, sest seal on turvaline."

Koolipsühholoog Maarja Seemen tunnistas, et TORE noortega on inspireeriv ning kerge. "Neil on endal väga palju ideid ja nad tulevad vajadusel kiiresti ka teiste ideedega kaasa. Ja veel - nad aitavad need ideed ka päriselt ellu viia! TORE metoodika loob juba iseenesest tingimused, et noor julgeb end proovile panna. Meie koolis on üsna tavaline see, et mõne aineõpetaja asendamiseks korraldame noortega klassidele TORE tunde, kus teeme mängulisi ja noori haaravaid tegevusi ning tutvustame huvilistele oma ühingut ja põhimõtteid."

Tugiõpilaseeskuju Laura Nemvalts õpib Põlva Koolis. Kui temalt midagi paluda, siis võtab selle ette, isegi kui ajaga on kitsas. Ta on osalenud viimase aasta jooksul mitmetes TORE videoprojektides. Oma olemusega on ta eeskujuks teistele torekatele, sest on positiivne ja särav.

Laura Nemvalts FOTO: Noorteühing TORE

TORE arengulooja Endla Lõkova töötab Valgamaa Rajaleidja keskuses psühholoogina ja olnud organisatsiooniga seotud algusest peale. TORE juhatuse esimees Marju Jaanimäe on teda iseloomustanud järgnevalt: "Olgu inimene, metoodika või ... - ta oskab kuulata, peegeldada ja küsida just nii, et avaneb veel enam uksi ja võimalusi inimese mõttetasandil ja just nii, et tundetasandil muutub olemine heaks ning tegude tasandil tegutsed täpselt nii nagu vaja ja peab. Selleks on vaja elutarkust, sügavust ja sisu, oskust näha ridade vahele, tunda inimolemuse põnevaid protsesse-arenguid ja tabada märki "käivitusnuppude" osas."

Supervisiooni kuldkäija Nadežda Selivjorstova töötab Valga põhikoolis. Ta on üks suur õppija, panustab järjekindlalt ametialasesse ja isiklikku arengusse, peab sellest lugu. Peale selle kutsub kokku teisi maakonnas tegutsevaid TORE juhendajaid, inspireerib ja motiveerib.