SYNLAB teeb üldhooldekodudele väärtusliku kingituse

Ligi aasta aega koroonakriisi eesliinil tegutsenud SYNLAB otsustas toetada Eesti hooldekodusid, mille elanikke ja tegevust pandeemia on tugevalt mõjutanud. SYNLAB võttis ühendust sotsiaalministeeriumi ja sotsiaalkindlustusametiga, kelle abil korraldati hooldekodudes küsitlus - mida nende eakad elanikud kõige enam vajavad, et nad tunneksid end kogu maailma tabanud tervisekriisi ajal paremini.

Küsitlusest selgus, et külastuspiirangute ajal tuntakse kõige rohkem puudust oma lähedastest, kellega kokkusaamised on möödunud aasta kevadest saati olnud raskendatud või sootuks võimatud. Oma IT-partneri Primend abiga ostis SYNLAB Eesti hooldekodudele 115 tahvelarvutit, mis on varustatud enamlevinud suhtlustarkvaraga. Tahvelarvutitel on spetsiaalsed jalad, mis võimaldavad arvutit kasutada ka neil inimestel, kellel endal pole võimalik ekraani käes hoida. Kasutamiseks viiakse läbi koolitused.

Samuti tuli 192 hooldekodu küsitlusest välja, et eakad, kes veedavad palju aega voodites, vajaksid paremaid madratseid. Selle soovi täitmiseks tellis SYNLAB Eesti tootjalt SleepAngelilt 200 spetsiaalset lamatisi ennetavat ja ka hooldekodude töötajate hoolduskoormust vähendavat madratsit.

SYNLABi teenustejuht Karin Kallikorm: „Kriisi eesliinil töötades näeme iga päev, kes kõige rohkem tuge vajavad. Hooldekodud ja erihoolekandeasutused on kindlasti nende seas. Laustestimisi läbi viies oleme näinud hooldekodudes vapraid eakaid, kes tunnevad rõõmu sellest, kui saavad meie proovivõtjatega veidigi suhelda. Nüüd, kus hooldekodudel on tahvelarvutid, on eakatel võimalus taaskohtuda oma lähedastega, kes neile praegusel keerulisel ajal külla minna ei saa. Loodame, et kontakt kallite inimestega annab neile kriisis vastupidamiseks jõudu.“

Saaremaa Südamekodu juht Piret Pihel märkis, et tänu arvutile hoolealused tunnevad, et neist hoolitakse, lähedased aga mitte ainult ei kuule, vaid saavad ka oma silmaga veenduda, kuidas olukord on.

SYNLAB on Eesti suurim meditsiinilabor ning Terviseameti partner koroonaviiruse testimisel koos Medicumi ja mitmete teiste erameditsiiniettevõtete ja haiglatega.