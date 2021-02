Tung Lõuna-Eesti mägedesse pole vaibunud. On ideaalsed talveilmad, päike paistab ja mäenõlvad heas korras. Välismaale aga piirangute tõttu reisida ei saa. Nii on mäenõlvadele suusakiirust otsima tulnud külastajaid palju.

Ilmaennustus lubab, et talv kestab tänavu veel pikalt. Seetõttu tuuakse sel nädalal Kuutsemäele suured telgid ja pannakse üles diiselsoojapuhurid, et suusatajad saaksid ennast soojendada. Sellist vajadust pole olnud sellest kaugest ajast, kui nõlvade juures ruume veel polnudki. Külaliste hajutamiseks ruumides on keskuse alumises parklas täiendav WC.

Suusanõlvadel on neil päevil näha inimesi, kes tulevad mäele võib-olla üldse esimest korda elus või pannud viimati suusad alla koolieas. Mägedel on rõõmustavalt palju uut kontingenti – ka spetsiaalse suusariietuseta inimesi, kes tõestavad, et talverõõmude nautimiseks sobivad ka teksapüksid. Tavaliselt mõjutavad mäele tulijate arvu nii vihmased ilmad kui ka käre pakane, kuid sellel hooajal see reegel ei kehti, nii nagu ei kehti ka paljud muud reeglid.