Eestis on kõik uued valitsused ehitanud enda otsused eelneva valitsuse tehtule. See on mõislik ja ühtlasi ka konservatiivne valik, et ühiskonnas ei toimuks järske kannapöördeid. Samas ei tohiks ükski valitsus tegutseda ainult mugava tiksumisega – meenutades Lennart Meri üht lemmikkujundit: «Selleks et paigal seista, tuleb üha kiiremini joosta.»