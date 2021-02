Mürk käib seenel tavaliselt nädalavahetuseti ja teeb seda aasta ringi, kui olud vähegi võimaldavad. Ta korjab ainult söögiseeni. Tema seenejahile saab kriipsu peale tõmmata vaid krõbe talv, nagu seekord juhtus. Aga nagu mäletame, siis eelmisel aastal jäi see hoopiski vahele. Nii kestiski seenehooaeg sedapuhku 24 kuud jutti ning see on tema sõnul isiklik rekord. Korra varem õnnestus tal seenel käia 22 kuud järgemööda ning tookordki lõpetas seenehooaja paks lumekiht. «Käin võimalusel alati 1. jaanuaril seenel, sest usun, et siis tuleb hea seeneaasta,» sõnab Marje. Talvel käib ta seenel nädalavahetuseti, kuid kevadest sügiseni igal vähegi vabal momendil.