Valga opositsioon püüab kokku panna uut vallavalitsust

Praegu domineerib Valga valla koalitsioonis Keskerakond, kellega on sarnaselt hääletamas ka EKRE saadik Tõnu Reinup ja sotsiaaldemokraat Rein Randver. Kokku 27 liikmega volikogus tagab see kooslus koos Keskerakonna 12 kohaga 14 häält, mis võimaldab hääletusi napilt võita.

Reformierakonna ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volinikud ja ainus Isamaa erakonna esindaja volikogus Monika Rogenbaum on aga ühendanud jõud, et kokku panna uus vallavalitsus. Et neil endil on koos 13 häält, läheks enamuse saavutamiseks veel üht tarvis.