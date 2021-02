Suurte kogemustega õpetaja: kunst rikastab elu

Esti Kittus (72) teab, mida räägib. Ja tal on tuline õigus. Sellest saab aimu kas või siis, kui vaatame Valgamaal Puka kultuurimajas hiljuti üles pandud näitust Puka kunstikooli õpilaste lõputöödest. Need on tema enda õpilaste tööd.

Mis tunne õpetaja südames on, kui avatakse õpilaste näitus? «Väga hea tunne,» tunnistab tunnustatud pedagoog. Ta otsib järgnevaid sõnu, mida veel öelda. Siis aga tuleb klomp kurku, silmad kisuvad veekalkvele. «See on... See on... nagu oma personaalnäituse avamine. Ja veel nii suur näitus, kus terve saal on töid täis. Kõik ei tahtnud ära mahtudagi.»