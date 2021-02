Viperus määras lapsed valesse kooli

Osa vanemaid, kes tegid taotluse, et nende laps asuks õppima Valga põhikoolis, avastasid, et nende taotlus pole infosüsteemist edasi jõudnud. Osa aga leidis lapse nime hoopis Hargla kooli nimekirjast. FOTO: Arvo Meeks

Osa Valga lastevanemaid on avastanud, et nende tarkvarasüsteemis Arno tehtud avaldused polegi koolini jõudnud, samuti on osa lapsi määratud valesse kooli. Valla haridusjuhi sõnul probleemiga tegeldakse.