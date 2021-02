Autojuht rikkus Tartu maratoni rajalõigu

Üle mitme aasta saab 21. veebruaril ilmselt toimuda 47. Tartu maraton, maailmakuulsal 63 km pikkusel rajal Otepäält Elvasse. Kuigi koroona seab oma piirangud, on maratoniklubi rajameistrid ette valmistanud suurepärase raja, kus saab treenida maratoniks ja suusasõbrad heal rajal suusatamisest mõnu tunda.

Ometi leidub vastutustundetuid inimesi, kes võimsate neljarattalistega heas korras suusaradu lõhuvad. "Mis küll toimub nende inimeste peades, kes lähevad autode ja ATV-dega suusaradasid lõhkuma, neid "kündma"," on sportliku elustiiliga tartlanna Kerly (nimi muudetud) hämmingus.

Kerly läks koos kaaslastega Otepää vallas Sihval asuva maakodu juurest pühapäeval maratonirajale mõnuga sõitma, nagu ta on seda teinud mitmel kargel nädalavahetusel. Plaaniti uisusammul liikuda Harimäe vaatetornini.

"Uskumatu. Veel päev varem oli suurepärane rada. Nüüd oli meie ees vaatepilt, mis algul võttis sõnatuks," sõnas Kerly. Keegi oli võimsa, laia rataste vahega mootorsõidukiga rajalõigu lõhkunud. Sakitades liikunud sõiduk oli lõhkunud rohkem uisurada, samuti klassikarada. Kohati oli sõidetud edasi-tagasi. "Kündmise" jäljed viisid Matuni; maanteeni, mille taga on tavaliselt maratoni 1. kontrollpunkt

Sõpruskond teavitas arvatavalt maasturiga lõhutud rajalõigust kohalikku rajameistrit. "Ilmselt on autoga rada segi pööratud laupäeva õhtuhämaruses. Päeval suusatasime samal, kuid siis ideaalsel rajal. Sõitjaid oli rohkesti," arutles nahaalse "künnimeistri" teost nördinud tartlanna.

Paar nädalat varem oli Kerly koos sõpradega suusatanud Kääriku ümbruses. Seal nägi ta, kuidas ATV, millega sõitis tuntud ärimees, tuiskas samuti teeäärsel suusarajal ja kraavigi sõitis. "Kõrvutades aga ATV-ga tekitatud kahjustust sissesõidetud suusarajale, on see üsna väike selle kõrval, mis on Sihva-Matu lõigul autoga tehtud, " lausus tartlanna.