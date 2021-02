Laupäeval sai teatavaks, et Valga valla lasteaia Buratino töötaja positiivse Covid-19 proovi tõttu peab 8. veebruarist suletuks jääma lasteaia Sajajalgse rühm. Esmapäevaks selgus, et viirus on puudutanud Pöial-Liisi ning tõenäoliselt ka Sipsiku rühma.