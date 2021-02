Piirilinnad loobusid Läti-Eesti instituudi rahastamisest

«Eelmisel aastal oli ühine arutelu, kuidas paremini organiseerida ühistegevust. Meie vaade oli, et on parem, kui meil on üks inimene, kes töötab poole kohaga Valka omavalitsuses ja poolega Valgas. Siis on lihtsam ja kiirem ühiseid ettevõtmisi korraldada, infot ja tõlkeid saada,» põhjendas Valka kihelkonnaduuma esimees Vents Armands Krauklis. «Kui mõnel hetkel pole tal koostöö heaks midagi teha, saab ta tegelda millegi muuga. Nii saab eelarveraha efektiivsemalt kasutada.» Tema sõnul jääb instituut vormiliselt siiski praegu alles.