Mati Määrits: vanast ja uuest kaevust

Rohepöörde vajalikkusest ning kavatsusest teha põlevkivienergeetikaga lõpp on rääkinud Eesti kolm viimatist valitsust. Heal juhul lepitakse hakkpuidu kasutamisega kohalikes katlamajades, aga niipea kui jutt läheb puidu masspõletamisele Narva elektrijaamade kateldes, on poliitikutel nägu mossis, mistõttu ka sellele toetust lubavad eelnõud pole parlamendis kuhugi jõudnud. Üle-eelmises valitsuses olid sotsid puiduplaaniga päri vaid juhul, kui Eesti saab vastukaubaks teistelt riikidelt süsinikukvooti. Aga sinna see kavatsus jäi.